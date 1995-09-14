Хачатрян Марине Гамлети — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян Марине Гамлети

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1995

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1966 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1995

Отец: Хачатрян Гамлет

Мать: Давудян Гаянэ Паргеви

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