Некрасов Родион Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Некрасов Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Поспелова (Некрасова) Параскева Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
31.01.1802 ст.
Жена: не указана
Выдал замуж дочь Параскеву
Смерть
Неизвестно