Некрасов Родион Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Родион Зиновьевич

Некрасов Родион Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Некрасов Зиновий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Поспелова (Некрасова) Параскева Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
31.01.1802 ст.

Жена: не указана

Выдал замуж дочь Параскеву
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.