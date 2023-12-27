Сироткина (Сироткина) Марья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСироткина (Сироткина) Марья Герасимовна

Сироткина (Сироткина) Марья Герасимовна

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чижова Дарья Матвеевна

Отец ребёнка: Сироткин Матвей

Московского уезда, д. Нагатино
Смерть
После 1822
Нагатино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close