Сироткина (Сироткина) Марья Герасимовна
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чижова Дарья Матвеевна
Отец ребёнка: Сироткин Матвей
Московского уезда, д. Нагатино
Смерть
После 1822
Нагатино