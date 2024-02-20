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Палей Пимон Соломонович

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Место рождения

Белорусская ССР г.Полоцк.

Дата рождения

15.09.1912

Дата смерти

20.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912

Отец: Палей Соломон Исаакович

Мать: Палей Бася Залмановна

Белорусская ССР г.Полоцк.
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палей Цилия Абрамовна

Рождение ребёнка
03.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палей Цилия Абрамовна

Рождение ребёнка
До 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палей Цилия Абрамовна

Рождение ребёнка
До 1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Палей Цилия Абрамовна

Место жительства
1944
Белорусская ССР г.Полоцк ул.Индустриальная-16,кв-7
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палей Цилия Абрамовна

Похороны
20.11.1944
Эстонская ССР о.Эзель с. Салма,могила № 158
ЦАМО РФ , Ф - 33-594260-86
Смерть
20.11.1944
Эстонская ССР о.Эзель с.Салма , Умер в 225 ОМСБ от ран-потеря крови
Причина смерти: Слепое ранение в живот ,умер от обильной кровопотери | Госпиталь 225 ОМСБ 131 СД ,ЦАМО РФ , Ф - 58-71693-987
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