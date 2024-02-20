Палей Пимон Соломонович
Место рожденияБелорусская ССР г.Полоцк.
Дата рождения15.09.1912
Дата смерти20.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1912
Отец: Палей Соломон Исаакович
Мать: Палей Бася Залмановна
Белорусская ССР г.Полоцк.
Рождение ребёнка
Около 1936
Рождение ребёнка
03.12.1938
Рождение ребёнка
До 1940
Рождение ребёнка
До 1942
Место жительства
1944
Белорусская ССР г.Полоцк ул.Индустриальная-16,кв-7
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палей Цилия Абрамовна
Похороны
20.11.1944
Эстонская ССР о.Эзель с. Салма,могила № 158
ЦАМО РФ , Ф - 33-594260-86
Смерть
20.11.1944
Эстонская ССР о.Эзель с.Салма , Умер в 225 ОМСБ от ран-потеря крови
Причина смерти: Слепое ранение в живот ,умер от обильной кровопотери | Госпиталь 225 ОМСБ 131 СД ,ЦАМО РФ , Ф - 58-71693-987