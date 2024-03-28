Сафронов Александр
Место рожденияБийск. АЯ
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Светлана Александровна
Мать ребёнка: Сафронова (Голомолзина) Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябинская (Сафронова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сафронова (Голомолзина) Любовь Владимировна
Бийск, город Бийск, Алтайский край