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Сафронов Александр

Место рождения

Бийск. АЯ

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Светлана Александровна

Мать ребёнка: Сафронова (Голомолзина) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябинская (Сафронова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сафронова (Голомолзина) Любовь Владимировна

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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