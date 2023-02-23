Артюшина Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюшина Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

27.09.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Ткачева Варвара Артюшина

Отец ребёнка: Артюшин Лаврентий Иванович

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артюшин Лаврентий Иванович

Смерть
27.09.1895
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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