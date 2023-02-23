Артюшина Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти27.09.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Ткачева Варвара Артюшина
Отец ребёнка: Артюшин Лаврентий Иванович
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.09.1895
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния