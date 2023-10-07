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Аксёнов Григорий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

05.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хозяинова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёнова Александра Савельевна

Смерть
05.06.1985
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