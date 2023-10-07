Аксёнов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти05.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хозяинова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Аксёнова Александра Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1985