Семенова (Панова) Матрона Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Панов Гаврил
Мать: Панова Евдокия
Бракосочетание
15.05.1819
Рождение ребёнка
05.11.1823
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
21.05.1826
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Рождение ребёнка
27.12.1828
Сын: Семенов (денисов) Евфимий Козмин
Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов
Смерть
Неизвестно