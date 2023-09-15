Семенова (Панова) Матрона Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Панова) Матрона Гаврилова

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Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Панов Гаврил

Мать: Панова Евдокия

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.05.1819

Муж: Семенов Козма Денисов

Рождение ребёнка
05.11.1823

Сын: Семенов Авраамий Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1826

Сын: Семенов Михаил Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1828

Сын: Семенов (денисов) Евфимий Козмин

Отец ребёнка: Семенов Козма Денисов

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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