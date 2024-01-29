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Елена Ивановна
Елена Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1992
Пол
Женский
Отец
Иван
Около 1964 г.р.
Мать
(Кошель) Валентина Арсентьевна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1992
Отец:
Иван
Мать:
Валентина Арсентьевна
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