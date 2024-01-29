Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1992

Пол

Женский

Отец

Около 1964 г.р.

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1992

Отец: Иван

Мать: Валентина Арсентьевна

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