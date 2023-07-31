Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Никита Лазаревич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Карцев Фёдор Никитич

Отец ребёнка: Никита Лазаревич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Карцев Макар Никитич

Отец ребёнка: Никита Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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