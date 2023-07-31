Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Тимофей Никитич
Отец ребёнка: Никита Лазаревич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Карцев Фёдор Никитич
Отец ребёнка: Никита Лазаревич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Карцев Макар Никитич
Отец ребёнка: Никита Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Лазаревич
Смерть
Неизвестно