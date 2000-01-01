Горохова Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова Ольга Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Горохов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Горохов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Горохов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
21.01.1937

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горохов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
1946

Сын: Горохов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Василий Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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