Горохова Ольга Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горохов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
21.01.1937
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горохов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
1946
Сын: Горохов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Горохов Василий Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно