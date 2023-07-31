Потапов Виктор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Виктор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Потапов Кузьма Герасимович

Мать: Потапова Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1997
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