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Вдовин Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Вдовин Андрей Тимофеевич

Мать: Пелагея

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Вдовина Анна Павловна

Мать ребёнка: Пелагея

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вдовин Иван Павлович

Мать ребёнка: Пелагея

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Вдовин Георгий Павлович

Мать ребёнка: Пелагея

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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