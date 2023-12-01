Вдовин Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Вдовин Андрей Тимофеевич
Мать: Пелагея
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Вдовина Анна Павловна
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вдовин Иван Павлович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно