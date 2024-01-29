Бушило Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушило Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Бушило Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Бушило Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Бушило Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Бушило Василий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Бушило Роман Васильевич

Отец ребёнка: Бушило Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушило Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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