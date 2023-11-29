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Кутырчев Яков Мирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

15.12.1856

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кутырчев Мирей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кутырчев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кутырчев Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна

Рождение ребёнка
11.02.1853

Дочь: Кутырчева Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна

Рождение ребёнка
?.05.1856

Дочь: Кутырчева Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутырчева Акулина Яковлевна

Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырчева Агрипина Савельевна

Смерть
15.12.1856
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