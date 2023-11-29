Кутырчев Яков Мирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти15.12.1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Кутырчев Мирей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кутырчев Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна
Рождение ребёнка
11.02.1853
Дочь: Кутырчева Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна
Рождение ребёнка
?.05.1856
Дочь: Кутырчева Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутырчева Акулина Яковлевна
Мать ребёнка: Кутырчева Агрипина Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.1856