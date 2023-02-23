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Жирнов Иван Иванович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1814

Дата смерти

25.04.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Сорокина Любовь (Мария) Жирнова

Мать ребёнка: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Викулова Матрена Жирнова

Мать ребёнка: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
25.04.1902
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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