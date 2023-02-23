Жирнов Иван Иванович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1814
Дата смерти25.04.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Сорокина Любовь (Мария) Жирнова
Мать ребёнка: не указана
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Викулова Матрена Жирнова
Мать ребёнка: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
25.04.1902
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния