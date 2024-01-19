Иванова (Кошель) Галина Степановна
Место рождения
Дата рождения06.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1965
Рождение ребёнка
13.02.1987
Сын: Липартелиани Артём Сергеевич
Отец ребёнка: Липартелиани Сергей
Рождение ребёнка
15.07.1995
Дочь: Иванова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Липартелиани Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Сергей
Место жительства
Неизвестно