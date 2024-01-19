Иванова (Кошель) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кошель) Галина Степановна

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

06.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1965

Отец: Кошель Степан Иванович

Мать: Кошель Екатерина Касьяновна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.02.1987

Сын: Липартелиани Артём Сергеевич

Отец ребёнка: Липартелиани Сергей

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.07.1995

Дочь: Иванова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липартелиани Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей

Место жительства
Неизвестно
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