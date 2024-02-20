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(Рубан) Евдокия Матвеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

28.02.1887

Дата смерти

22.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1887

Отец: Рубан Матвей Матвеевич

Мать: Рубан София Семеновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-195,зап-9
Крещение
28.02.1887
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Евфим Федорович Иващенко и Федора Аввакумовича Цыбы жена - Ульяна Матвеева
Смерть
22.09.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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