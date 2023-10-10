Аристова (Буланкина) Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аристова (Буланкина) Мария Архиповна

Место рождения

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Буланкин Архип Иванович

Мать: Буланкина Васса Кирилловна

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аристова Анисья Филипповна

Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.02.1856 ст.

Дочь: Аристова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Аристов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1859 ст.

Дочь: Аристова Агриппина Филипповна

Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.

Дочь: Аристова Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.

Дочь: Аристова Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович

Теньки, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аристов Филипп Стефанович

Смерть
Неизвестно
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