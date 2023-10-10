Аристова (Буланкина) Мария Архиповна
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аристова Анисья Филипповна
Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
22.02.1856 ст.
Дочь: Аристова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
12.06.1859 ст.
Дочь: Аристова Агриппина Филипповна
Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.
Дочь: Аристова Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.
Дочь: Аристова Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Аристов Филипп Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно