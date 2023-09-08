Багговут (Chomutova) Varvara Nikolaevna Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагговут (Chomutova) Varvara Nikolaevna Николаевна

Багговут (Chomutova) Varvara Nikolaevna Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1812

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1833

Муж: Багговут Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
22.07.1840

Дочь: Von Baggehufwudt Nadezhda

Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
08.08.1842

Дочь: Будаевская Natalia

Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
27.07.1844

Дочь: Von Baltz Maria Эдуардовна

Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
09.06.1847

Сын: Von Baggehufwudt Alexander Eduardovich

Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич

Рождение ребёнка
15.06.1851

Дочь: Von Baltz Sofia Eduardovna Эдуардовна

Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close