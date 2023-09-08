Багговут (Chomutova) Varvara Nikolaevna Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1833
Рождение ребёнка
22.07.1840
Дочь: Von Baggehufwudt Nadezhda
Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич
Рождение ребёнка
08.08.1842
Дочь: Будаевская Natalia
Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1844
Дочь: Von Baltz Maria Эдуардовна
Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич
Рождение ребёнка
09.06.1847
Сын: Von Baggehufwudt Alexander Eduardovich
Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич
Рождение ребёнка
15.06.1851
Дочь: Von Baltz Sofia Eduardovna Эдуардовна
Отец ребёнка: Багговут Эдуард Яковлевич