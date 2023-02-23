Борисова Прасковья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Борисов Иван Никитич
Отец ребёнка: Борисов Никита Прокофьевич
Рождение ребёнка
18.06.1885
Дочь: Буренова Агриппина Борисова
Отец ребёнка: Борисов Никита Прокофьевич
Смерть
Неизвестно