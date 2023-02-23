Борисова Прасковья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Прасковья Никаноровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Борисов Иван Никитич

Отец ребёнка: Борисов Никита Прокофьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1885

Дочь: Буренова Агриппина Борисова

Отец ребёнка: Борисов Никита Прокофьевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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