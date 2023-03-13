Гуненкова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуненкова Прасковья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Оголихина Ефросинья

Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гуненковъ Терентий

Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1787

Дочь: Гуненкова Матрона

Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гуненковъ Авдей

Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуненковъ Алексей

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