Гуненкова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Оголихина Ефросинья
Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гуненковъ Терентий
Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей
Рождение ребёнка
13.03.1787
Дочь: Гуненкова Матрона
Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гуненковъ Авдей
Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Гуненковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуненковъ Алексей