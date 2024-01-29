Зылевич Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1952
Сын: Зылевич Александр Васильевич
Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна
Рождение ребёнка
Около 1954
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна
Рождение ребёнка
Около 1955
Сын: Зылевич Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Зылевич Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Зылевич Василий Васильевич
Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зылевич Ольга Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно