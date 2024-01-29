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Зылевич Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Сын: Зылевич Александр Васильевич

Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна

Рождение ребёнка
Около 1954

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна

Рождение ребёнка
Около 1955

Сын: Зылевич Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Зылевич Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна

Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Зылевич Василий Васильевич

Мать ребёнка: Зылевич Ольга Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зылевич Ольга Романовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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