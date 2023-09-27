Скороходов Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Аркадий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Илья Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скороходов Николай Михайлович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубева/михайловская Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно