Скороходов Михаил Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходов Михаил Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Аркадий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Илья Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скороходов Николай Михайлович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубева/михайловская Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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