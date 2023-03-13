Телегина Матрена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евпраксия
Отец ребёнка: Телегинъ Самойла
Рождение ребёнка
1781
Сын: Телегинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Телегинъ Самойла
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Телегинъ Самойла
Рождение ребёнка
1786
Сын: Телегинъ Александръ
Отец ребёнка: Телегинъ Самойла
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Телегинъ Самойла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Телегинъ Самойла