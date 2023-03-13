Телегина Матрена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина Матрена Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евпраксия

Отец ребёнка: Телегинъ Самойла

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Телегинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Телегинъ Самойла

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Телегинъ Самойла

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Телегинъ Александръ

Отец ребёнка: Телегинъ Самойла

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Телегинъ Самойла

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телегинъ Самойла

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