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Марфа Степанова
Марфа Степанова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1733
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Иванъ
1732 г.р.
Дети
Оксинья
1753 г.р.
Устинья
1763 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь:
Оксинья
Отец ребёнка:
Иванъ
Рождение ребёнка
1763
Дочь:
Устинья
Отец ребёнка:
Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иванъ
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