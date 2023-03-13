Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

1753 г.р.
1763 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Оксинья

Отец ребёнка: Иванъ

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ

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