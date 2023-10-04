Головина (Кульпина) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Кульпина) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.2004

Дочь: Эмилия Дмитриевна

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
17.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Дмитрий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Дмитрий Викторович

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