Головина (Кульпина) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.2004
Дочь: Эмилия Дмитриевна
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
17.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно