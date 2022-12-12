Балакина (Рогозникова) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Рогозников Иван Дементьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Зиновия Алексеевна
Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806
Сын: Балакин Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Феврония Алексеевна
Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафия Алексеевна
Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно