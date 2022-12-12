Балакина (Рогозникова) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакина (Рогозникова) Ефимия Ивановна

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Место рождения

Дряхлы, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Рогозников Иван Дементьевич

Мать: не указана

Дряхлы, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
17.07.1802

Муж: Балакин Алексей Никифорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Зиновия Алексеевна

Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Балакин Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Феврония Алексеевна

Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафия Алексеевна

Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Балакин Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Балакин Алексей Никифорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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