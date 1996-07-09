Андроникашвили (Пильняк) БОРИС БОРИСОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1934
Дата смерти09.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1934
Отец: Пильняк БОРИС АНДРЕЕВИЧ
Мать: КИРА ГЕОРГИЕВНА
Бракосочетание
1958
Рождение ребёнка
05.06.1959
Дочь: Королёва МАРИЯ БОРИСОВНА
Мать ребёнка: ЛЮДМИЛА МАРКОВНА
Развод
1960
Бракосочетание
1964
Развод
1968
Бракосочетание
1969
Жена: Андроникашвили РУСУДАН
Рождение ребёнка
1970
Дочь: КИРА БОРИСОВНА
Мать ребёнка: Андроникашвили РУСУДАН
Рождение ребёнка
1973
Сын: Андроникашвили АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Мать ребёнка: Андроникашвили РУСУДАН
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1996