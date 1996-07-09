Андроникашвили (Пильняк) БОРИС БОРИСОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андроникашвили (Пильняк) БОРИС БОРИСОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1934

Дата смерти

09.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1934

Отец: Пильняк БОРИС АНДРЕЕВИЧ

Мать: КИРА ГЕОРГИЕВНА

Бракосочетание
1958

Жена: ЛЮДМИЛА МАРКОВНА

Рождение ребёнка
05.06.1959

Дочь: Королёва МАРИЯ БОРИСОВНА

Мать ребёнка: ЛЮДМИЛА МАРКОВНА

Развод
1960

Жена: ЛЮДМИЛА МАРКОВНА

Бракосочетание
1964

Жена: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА

Развод
1968

Жена: НОННА (Ноябрина) ВИКТОРОВНА

Бракосочетание
1969

Жена: Андроникашвили РУСУДАН

Рождение ребёнка
1970

Дочь: КИРА БОРИСОВНА

Мать ребёнка: Андроникашвили РУСУДАН

Рождение ребёнка
1973

Сын: Андроникашвили АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Мать ребёнка: Андроникашвили РУСУДАН

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ЛЮДМИЛА МАРКОВНА

Смерть
09.07.1996
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