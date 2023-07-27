Чернов (Тарасова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов (Тарасова) Надежда

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Чернов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чернов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Илья

Развод
Неизвестно

Муж: Быков Евгений

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Евгениьевна

Отец ребёнка: Быков Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Евгений

Развод
Неизвестно

Муж: Тарасов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черных Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Тарасов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Василий

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