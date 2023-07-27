Чернов (Тарасова) Надежда
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Чернов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чернов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернов Илья
Развод
Неизвестно
Муж: Быков Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Евгениьевна
Отец ребёнка: Быков Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков Евгений
Развод
Неизвестно
Муж: Тарасов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черных Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Тарасов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Василий