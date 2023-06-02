Караулов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1813
Сын: Караулов Борис Михайлович
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Караулова Аксинья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караулова Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
Неизвестно