Караулов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулов Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Караулов Алексей Иванович

Мать: Караулова Праскева(Прасковья) Парфеновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Караулов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Караулова Аксинья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Караулов Яков Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караулова Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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