Свиридова (Маркина) Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Маркина) Софья Сергеевна

Место рождения

Лозовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Лозовка, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
15.09.1902

Муж: Свиридов Василий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1902 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1904

Дочь: Свиридова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.08.1909

Дочь: Свиридова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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