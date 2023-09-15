Свиридова (Маркина) Софья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.09.1902
Брак: запись о браке №4, метрическая книга за 1902 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1904
Дочь: Свиридова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1909
Дочь: Свиридова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Свиридов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно