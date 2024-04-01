Кузнецов Федор Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Трушникова (Кузнецова) Лукия Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Кузнецов Михаил Крест. С. Казанского Федоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1768
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область