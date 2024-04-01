Кузнецов Федор Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Федор Крест. С. Ильина, Ильинской Вол Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Кузнецов Андрей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Трушникова (Кузнецова) Лукия Федорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Кузнецов Михаил Крест. С. Казанского Федоров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1768
Казанское, Казанский муниципальный район, Тюменская область

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