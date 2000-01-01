Леденцов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденцов Фёдор

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Место рождения

д. рождение Богородицы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. рождение Богородицы
Специновский оброчный стан
Бракосочетание
До 1782

Жена: Леденцова Мавра Минеевна

д. рождение Богородицы
Место жительства
Неизвестно
д. рождение Богородицы
Смерть
Неизвестно
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