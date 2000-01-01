Леденцов Фёдор
Место рожденияд. рождение Богородицы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. рождение Богородицы
Специновский оброчный стан
Бракосочетание
До 1782
Жена: Леденцова Мавра Минеевна
д. рождение Богородицы
Место жительства
Неизвестно
д. рождение Богородицы
Смерть
Неизвестно