Васса Парфентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1784
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1786
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно