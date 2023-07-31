Васса Парфентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Парфентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1784

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
15.08.1786

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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