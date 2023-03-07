Кувшиновъ Аристархъ
Место рождения
Дата рождения16.04.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1869
Отец: Кувшиновъ Федоръ
Мать: Кувшинова Устинья
Бракосочетание
13.02.1891
Жена: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
02.08.1895
Дочь: Самарина Анна
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
26.01.1897
Дочь: Щипакина Агафья
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
10.08.1899
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
05.02.1902
Сын: Кувшиновъ Федоръ
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия
Рождение ребёнка
23.03.1906
Дочь: Кувшинова Клавдия
Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия