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Кувшиновъ Аристархъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.04.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1869

Отец: Кувшиновъ Федоръ

Мать: Кувшинова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1891

Жена: Кувшинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1895

Дочь: Самарина Анна

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.01.1897

Дочь: Щипакина Агафья

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1899

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1902

Сын: Кувшиновъ Федоръ

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1906

Дочь: Кувшинова Клавдия

Мать ребёнка: Кувшинова Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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