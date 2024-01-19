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Благинин Епифан Ефросимов

Место рождения

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Благинин Евпросим (Ефросим Апраксим) (Ефросим, Апраксим) Михайлов

Мать: Благинина Марья Герасимова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1849

Жена: Благинина Евдокия Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Благинин Данило Епифанов

Мать ребёнка: Благинина Евдокия Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Благинина Настасья Епифанова

Мать ребёнка: Благинина Евдокия Иванова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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