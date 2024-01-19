Благинин Епифан Ефросимов
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Благинин Евпросим (Ефросим Апраксим) (Ефросим, Апраксим) Михайлов
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Благинина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Благинина Настасья Епифанова
Мать ребёнка: Благинина Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно