Фуфаев Мирон Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фуфаева Анна Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1792
Сын: Фуфаев Иван Миронов
Мать ребёнка: Фуфаева Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сычева (Фуфаева) Матрена (Ирина) Миронова
Мать ребёнка: Фуфаева Анна Максимова
Смерть
1829