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Фуфаев Мирон Иванов

Место рождения

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фуфаева Анна Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
казенный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Между 1787 и 1792

Сын: Фуфаев Иван Миронов

Мать ребёнка: Фуфаева Анна Максимова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сычева (Фуфаева) Матрена (Ирина) Миронова

Мать ребёнка: Фуфаева Анна Максимова

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1829
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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