Федор Дмитриевич
Место рожденияДворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Дата рождения1719
Дата смертиОколо 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Кириллов Дмитрий
Мать: Кириллова Анна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1736
Сын: Александр Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1740
Сын: Петр Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1744
Сын: Антон Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1749
Сын: Павел Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Арина Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1763
Сын: Федор Федорович
Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Смерть
Около 1763
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское