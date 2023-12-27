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Федор Дмитриевич

Место рождения

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское

Дата рождения

1719

Дата смерти

Около 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Кириллов Дмитрий

Мать: Кириллова Анна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1736

Сын: Александр Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1740

Сын: Петр Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1744

Сын: Антон Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1749

Сын: Павел Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Арина Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Рождение ребёнка
1763

Сын: Федор Федорович

Мать ребёнка: Авдотья Григорьевна

Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
Смерть
Около 1763
Дворцового села Коломенское приселок Дьяковское
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