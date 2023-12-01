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Михайлов Иван Васильевич
Михайлов Иван Васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1988
Пол
Мужской
Отец
Михайлов Василий Дмитриевич
1950 г.р.
Мать
Михайлова (Филиппова) Ирина Павловна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1988
Отец:
Михайлов Василий Дмитриевич
Мать:
Михайлова Ирина Павловна
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