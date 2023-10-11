Токарев Василий Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Токарев Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Токарев Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Булдаки, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Анатолий
Мать ребёнка: не указана