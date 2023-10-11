Токарев Василий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Василий Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токарев Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Токарев Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Булдаки, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Анатолий

Мать ребёнка: не указана

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