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Благинин Алексей Никифоров

Место рождения

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

16.03.1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1810

Отец: Благинин Никифор Иванов

Мать: Благинина Анна

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
31.05.1830

Жена: Благинина Фекла Борисова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Поручители: Иван Благинин, Герасим Благинин. Первым браком.
Рождение ребёнка
1838

Сын: Приемыш Киприян Алексеев

Мать ребёнка: Благинина Фекла Борисова

Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Чимеево, Белозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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