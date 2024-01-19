Благинин Алексей Никифоров
Место рождения
Дата рождения16.03.1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1810
Отец: Благинин Никифор Иванов
Мать: Благинина Анна
Бракосочетание
31.05.1830
Жена: Благинина Фекла Борисова
Поручители: Иван Благинин, Герасим Благинин. Первым браком.
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Благинина Фекла Борисова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно