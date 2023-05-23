Шолд Ян Эрик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШолд Ян Эрик

Шолд Ян Эрик

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1975 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шолд Виктория Александровна

Рождение ребёнка
09.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шолд Виктория Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шолд Виктория Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close