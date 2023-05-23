Шолд Ян Эрик
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шолд Виктория Александровна
Рождение ребёнка
09.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шолд Виктория Александровна
Бракосочетание
Неизвестно