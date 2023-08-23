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Неизвестно (Таратун) Марина Валерьевна
Неизвестно (Таратун) Марина Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1988
Пол
Женский
Отец
Таратун Валерий Михайловна
1951 г.р.
Мать
Таратун (Долженкова) Татьяна Игнатьевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988
Отец:
Таратун Валерий Михайловна
Мать:
Таратун Татьяна Игнатьевна
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