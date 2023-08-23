Неизвестно (Таратун) Марина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Таратун) Марина Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1988

Отец: Таратун Валерий Михайловна

Мать: Таратун Татьяна Игнатьевна

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