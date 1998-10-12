Митина Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1929
Дата смерти12.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1929
Отец: Митин Иван
Мать: Александра Степановна
Рождение ребёнка
05.10.1952
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.11.1954
Дочь: Егорова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.11.1957
Дочь: Егорова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич
Смерть
12.10.1998