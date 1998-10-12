Митина Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митина Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1929

Дата смерти

12.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1929

Отец: Митин Иван

Мать: Александра Степановна

Рождение ребёнка
05.10.1952

Сын: Егоров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
29.11.1954

Дочь: Егорова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.11.1957

Дочь: Егорова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Егоров Василий Алексеевич

Смерть
12.10.1998
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