Ремнева (Евстратова) Акулина Ивановна
Место рожденияСтарая Казачья Слобода
Дата рождения11.06.1900
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1900
Старая Казачья Слобода
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремнев Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Ремнев Тихон
Восточная Старинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Ремнев Тихон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Ремнев Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ремнев Тихон