Ремнева (Евстратова) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнева (Евстратова) Акулина Ивановна

Место рождения

Старая Казачья Слобода

Дата рождения

11.06.1900

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1900

Отец: Евстратов Иван Андреевич

Мать: Евстратова Александра Самсоновна

Старая Казачья Слобода
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремнев Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Ремнев Тихон

Восточная Старинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Ремнев Тихон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Ремнев Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремнев Тихон

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