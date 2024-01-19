Благинин Василей Степанов
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Благинин Степан Яковлев
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Благинина Апросинья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Благинина Апросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Благинина Апросинья
Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно