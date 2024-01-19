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Благинин Василей Степанов

Место рождения

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Благинин Степан Яковлев

Мать: Благинина Ирина Парфенова

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Благинин Иван Васильев

Мать ребёнка: Благинина Апросинья

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Благинин Макар Васильев

Мать ребёнка: Благинина Апросинья

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Благинина Апросинья

Пушнякова, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Усть-Терсюк, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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