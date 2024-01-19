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Ефим Васильевич

Место рождения

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Василий Федорович

Мать: Прасковья Афанасьевна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1850 ст.

Сын: Сергей Ефимович

Мать ребёнка: Домна Матвеевна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Матвеевна

Русаково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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