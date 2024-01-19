Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Василий Федорович
Мать: Прасковья Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.09.1850 ст.
Сын: Сергей Ефимович
Мать ребёнка: Домна Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Матвеевна
Смерть
Неизвестно