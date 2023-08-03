(Королёва) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Королёва) Татьяна

(Королёва) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королёв Владимир

Мать: Королёва Александра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close