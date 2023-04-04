(Дембо) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дембо) Тамара

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Место рождения

Баку

Дата рождения

28.05.1908

Дата смерти

Между 17.10.1993 и 24.10.1993

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1908

Отец: Дембо Вульф

Мать: Софья

Баку
Работа или профессия
Неизвестно
американский психолог, ученица Курта Левина, профессор (1962) и почётный доктор (1987) Университета Кларка.
Смерть
Между 17.10.1993 и 24.10.1993
Вустер, штат Массачусетс, США
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