(Дембо) Тамара
Место рожденияБаку
Дата рождения28.05.1908
Дата смертиМежду 17.10.1993 и 24.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1908
Отец: Дембо Вульф
Мать: Софья
Баку
Работа или профессия
Неизвестно
американский психолог, ученица Курта Левина, профессор (1962) и почётный доктор (1987) Университета Кларка.
Смерть
Между 17.10.1993 и 24.10.1993
Вустер, штат Массачусетс, США